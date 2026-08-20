Was brennt den Menschen politisch unter den Nägeln? Ein neues Diskussionsformat lockte viele Interessierte zu einem Austausch mit Julia Klöckner und Frederik Grüneberg nach Idar-Oberstein. Über die Themen wurde von den Gästen abgestimmt.
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Das bieten digitale Plattformen nicht: „Maje“ und in aller Ruhe über Politik diskutieren. Ein neues Format füllten Julia Klöckner, Bundestagspräsidentin und heimische CDU-Bundestagsabgeordnete, und Frederik Grüneberg, CDU-Kreisvorsitzender sowie Kreistags- und Stadtratsmitglied, im „Maje“-Café in Oberstein unter dem Motto „Frag uns, red mit“ mit Leben.