Maje-Café Idar-Oberstein voll
„Frag uns, red mit uns“ mit Klöckner und Grüneberg 
Frederik Grünberg und Julia Klöckner stellten sich den Fragen der Gäste.
Frederik Grünberg und Julia Klöckner stellten sich den Fragen der Gäste.
Emilia Pies

Was brennt den Menschen politisch unter den Nägeln? Ein neues Diskussionsformat lockte viele Interessierte zu einem Austausch mit Julia Klöckner und Frederik Grüneberg nach Idar-Oberstein. Über die Themen wurde von den Gästen abgestimmt.

Lesezeit 3 Minuten
Das bieten digitale Plattformen nicht: „Maje“ und in aller Ruhe über Politik diskutieren. Ein neues Format füllten Julia Klöckner, Bundestagspräsidentin und heimische CDU-Bundestagsabgeordnete, und Frederik Grüneberg, CDU-Kreisvorsitzender sowie Kreistags- und Stadtratsmitglied, im „Maje“-Café in Oberstein unter dem Motto „Frag uns, red mit“ mit Leben.
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