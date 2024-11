Präsentation in Bundenbach Fotos sollen Fossilien glänzen lassen 25.11.2024, 11:12 Uhr

i Im Fotostudio, im Hahnenbachtal und in der Schmidtburg sind die Fotos entstanden, die die Stücke im Fossilienmuseum ins rechte Licht rücken sollen. Foto: Naheland-Touristik GmbH/ soonteam cc, René Nolte Naheland-Touristik GmbH/ soontea

Tourismus spielt in der VG Herrstein-Rhaunen eine wichtige Rolle: Die VG hat eine Menge zu bieten.

Jeweils 12.500 Euro bewilligte der Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen in seiner jüngsten Sitzung den Ortsgemeinden Fischbach und Bundenbach. Diese Zahlung, die auch 2025 fließen soll, ist als Zuschuss für den Betrieb und die Unterhaltung des Kupferbergwerks in Fischbach sowie der touristischen Einrichtungen in Bundenbach gedacht.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen