Was für ein Wochenende: Bei bestem Wetter lockte der Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt wieder Tausende nach Idar-Oberstein. Am Ende gab’s nur zufriedene Gesichter - bei einigen, weil sie ein Foto mit der Bundestagspräsidentin ergattert haben.

Das Geheimnis ist gelüftet: Bei der Pressekonferenz zum Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt schwärmte Kulturamtsdezernentin Annette Strohm, dass sie schon genau wisse, welches Schmuckstück sie dort kaufen werde. Es wurde ein filigranes Ohrgehänge aus Porzellan von Gaby Wandscher. Und das Beste: Sie bekam das Geschmeide auch noch geschenkt. Von ihrem Mann, der ebenso wie Tausende Besucher am Wochenende begeistert war von Ambiente und Angebot auf dem Markt und dem tollen Programm beim zugehörigen Straßentheaterfestival. sc

Prominente Kundin

Auch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner wurde fündig: Sie verliebte sich spontan in einen modernen Anhänger aus blauem Flaschenglas der Stipshausener Designerin Claudia Adam. Die CDU-Politikerin konnte bei der Eröffnung am Samstag aus Termingründen nicht dabei sein, holte das am Sonntagmorgen aber nach. In Begleitung von OB Frank Frühauf und Frederik Grüneberg, seines Zeichens nicht nur CDU-Landtagskandidat, sondern auch Vorsitzender des Veranstaltervereins Schmuckkultur, informierte sie sich ausführlich bei den Marktbeschickern und stellte ein weiteres Mal unter Beweis, wie schmuckaffin sie ist. Schließlich hatte sie ehedem schon Bundeskanzlerin Angela Merkel in Sachen Halsketten beraten und auch mit Kreationen aus Idar-Oberstein versorgt. sc

Goldschmiede über Goldschmiede

Auf dem Weg über den Markt wurde Julia Klöckner mehrfach von Passanten angesprochen und um ein gemeinsames Foto gebeten – nichts Neues für die auch im TV omnipräsente Bundestagspräsidentin. Eine Dame aus Nordhessen, die sie erkannt hatte und ebenfalls ein Foto wollte, erzählte, sie habe ein altes, geerbtes Schmuckstück, bei dem der Edelstein aus der Fassung geraten sei. Da habe ihr ein Bekannter geraten, mal nach Idar-Oberstein zu fahren. Da finde sie sicher jemanden, der das reparieren könne. Dass dann aber ein Goldschmied neben dem nächsten auf dem Marktplatz zu finden sei, damit hatte sie nicht gerechnet. Sie wusste nämlich gar nicht, dass an diesem Tag Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt...

Ein Ehepaar, das extra für das Straßentheaterfestival aus Mainz angereist und nun hellauf begeistert war, sagte zum NZ-Berichterstatter: „Ich höre aus meinem Bekanntenkreis immer, dass Idar-Oberstein so heruntergekommen sei. Dabei ist es doch wunderschön hier...“ Sie würden auf jeden Fall wiederkommen, versprachen die beiden. Ein Sitznachbar vor der Bühne auf dem Kirchplatz meinte daraufhin trocken, sie solle dann aber besser nicht von November bis Februar anreisen... sc

Ein anderer Umzug

