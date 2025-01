Petition für Museum Bundenbach Fossilien brauchen ein (besseres) Zuhause Kurt Knaudt 29.01.2025, 11:00 Uhr

i Wouter Südkamp hat die Petition für ein attraktives Fossilienmuseum in Bundenbach gemeinsam mit dem Diplom-Geologen Christoph Leins initiiert. Der Niederländer bezeichnet seine Fundstücke sogar als "meine Kinder". Foto: Wouter Südkamp Wouter Südkamp

Das ist alarmierend: Aus dem Altbestand des Bundenbacher Fossilienmuseums sind zahlreiche wertvolle Exponate verschwunden. Die Sammlung braucht zwingend ein neues Zuhause. Dafür setzen sich mehr als 450 Unterstützer ein

Die Liste der Unterschriften unter der Petition, in der die Unterzeichner ein attraktives Fossilienmuseum in Bundenbach fordern, wird immer länger. Sie umfasst inzwischen fast 450 Unterstützer. Besonders beeindruckend: Darunter sind mehr als 50 Professoren der Paläontologie – alle, die in diesem Fachgebiet Rang und Namen haben.

