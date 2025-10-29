Ampelregelung aufgehoben Fortschritte bei Wasserschieder Straße in Birkenfeld 29.10.2025, 06:00 Uhr

i Der erste Bauabschnitt vom Kreisel an der Maiwiese über die Professor-Baldes-Straße bis zur Einmündung in die Wasserschieder Straße ist fertig. Reiner Drumm. Rd

Der erste Bauabschnitt rund um Maiwiese, Stillbach-Brücke und Supermärkte konnte schneller abgeschlossen werden, als die Planung es vorsah. Wie es nun an der Wasserschieder Straße weitergeht und welche Arbeiten dort anstehen.

Die Baustelle an Maiwiese und Wasserschieder Straße in Birkenfeld, die für Verkehrseinschränkungen in der Kreisstadt sorgt, macht Fortschritte. Der erste Bauabschnitt sei bereits seit September abgeschlossen, teilt die Verwaltung der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld, die den Straßenausbau für die Stadt Birkenfeld betreut, auf Anfrage unserer Zeitung mit.







