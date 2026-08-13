Gastro im Kreis Birkenfeld Fortschritte bei McDonald’s-Baustelle in Birkenfeld Niels Heudtlaß 13.08.2026, 11:00 Uhr

i Die Baustelle in Birkenfeld, wo bis Oktober ein McDonald’s entstehen soll, macht schnelle Fortschritte. Reiner Drumm

Birkenfelder können tagtäglich beobachten, wie die Filiale Gestalt annimmt. Mittlerweile steht schon der Skelettbau. Im Oktober soll der Fast-Food-Laden eröffnen.

Die Baustelle im Gewerbegebiet Pfarrbitz in Birkenfeld macht rasante Fortschritte. Im Oktober dieses Jahres soll hier eine McDonald’s-Filiale eröffnen. Das kündigt mittlerweile auch ein großes Plakat am Kreisverkehr direkt am Gewerbegebiet an. Und dass der Eröffnungsmonat wohl eingehalten wird können Birkenfelder tagtäglich an der Baustelle auf der Pfarrbitz verfolgen.







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