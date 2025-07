Im einstigen Gasthaus Heß in Abentheuer geht es voran: Mittlerweile sind am Projekt „Quell von Abentheuer“ die Rohbauarbeiten abgeschlossen, in deren Zuge auch der Dachstuhl komplett erneuert wurde. Nun läuft der Innenausbau der Apartments an. Außerdem öffnen Sindy und Mathias Goldt an den Wochenenden in den Sommerferien wieder den Biergarten auf dem idyllischen Gelände dies- und jenseits des Traunbachs.

Ein Biergarten auf der Baustelle

Unter dem Motto „Biergarten auf der Baustelle“ bieten die beiden vom Samstag, 19. Juli, bis zum Sonntag, 31. August, neben frisch gezapftem Bier und alkoholfreien Getränken jeden Freitag einen Pizzaabend sowie an den Samstagen und Sonntagen Kaffee und Kuchen an. Los geht es um 16 Uhr, samstags und sonntags bei schönem Wetter bereits um 11 Uhr. Selbstbedienungskühlschränke stehen für die anderen Tage bereit.

„Am 15. August feiern wir Bergfest mit Livemusik“, kündigt Mathias Goldt an: „Dann ist beim Umbau Halbzeit.“ Ein dickes Lob zollt er den ausführenden Firmen, „mit denen wir durchweg Glück hatten“. Für 2027 ist die Eröffnung des Hotels garni, also ohne Restaurant, mit vier Ferienwohnungen zu vier Betten geplant; eine davon, die ebenerdige im ehemaligen Schankraum, ist barrierefrei. Die anderen drei verteilen sich jeweils auf zwei Etagen, Ober- und Dachgeschoss. Ein geräumiges Domizil auf dem früheren Speicher wird die Inhaberfamilie beziehen, die das Anwesen Ende 2022 von Gastwirtin Ilse Heß erwarb, die nach wie vor in ihrem Elternhaus wohnt und den Baufortschritt aufmerksam verfolgt.

i Sindy und Mathias Goldt hatten alle Hände voll zu tun, um den Biergarten fürs Eröffnungswochenende aufzubauen. Karsten Schultheiß

Dem Saal, der den Mittelpunkt des Abentheuerer Dorf- und Vereinslebens bildete, kommt auch in Zukunft eine zentrale Funktion als Haupteingang, Rezeption und Aufenthaltsraum zu. Frühstück wird Sindy Goldt bis zu 25 Personen gleichzeitig servieren, wo sich früher die Bühne befand. Zusätzliche Fenster bringen Tageslicht hinein, ebenso im Panoramazimmer, das in der ehemaligen Autowerkstatt von Manfred Heß entsteht, der Kfz-Meister war. Neben Familien mit Kindern würden in Zukunft Betriebe und Institutionen, die zum Beispiel ein- oder mehrtägige Seminare für Mitarbeiter ausrichten, die idealen Bedingungen zu schätzen wissen, sind Mathias und Sindy Goldt überzeugt. „In dieser Wohlfühlatmosphäre können sich Stammtische treffen sowie Vereine und Jubilare feiern, für deren Veranstaltung das Abentheurer-Haus zu groß ist“, schwebt der gelernten Hotelfachfrau vor. Einen Vorzug sieht sie darin, dass jedes Apartment über eine kleine Küche verfügt, sodass niemand gezwungen sei, jeden Tag irgendwo einzukehren, was im Hunsrück zusehends schwieriger wird. Mit Cateringunternehmen zu kooperieren, eröffne weitere Optionen.

Innen modern, außen traditionell

Wert legen die neuen Eigentümer darauf, immer die Verbindung zum Dorf zu pflegen, was sie schon mit der „letzten Runde“ am 29. April 2023 taten und im Sommer 2024 an neun Tagen im Biergarten fortsetzten. Davon versprechen sie sich Mundpropaganda und Anregungen. Eine Umfrage ergab, dass Kirner die bevorzugte Biermarke ist. Gerne könnten sich Interessierte auf der Baustelle umschauen, laden die neuen Inhaber ein. Während das Wirtshaus von innen nicht wiederzuerkennen ist, erinnert es äußerlich mit Schieferdach und Sprossenfenstern eher als in den letzten Jahrzehnten an die Ursprünge.

i Künftig soll die Außenansicht wieder an längst vergangene Zeiten erinnern. Projektion: Mathias Goldt

Sechs Erdsondenbohrungen, die in 96 Meter Tiefe auf Schiefer stießen, ermöglichen, das weitläufige Gebäude per Wärmepumpe effizient zu beheizen und bei Bedarf zu kühlen, die Sonnenenergie deckt den Bedarf an Strom und warmem Wasser. Auf diese Weise gelingt es, den für einen sanierten Altbau beachtlichen Standard „KfW 55“ zu erreichen.

Noch ein Jahr wird der Spagat zwischen Berlin und Abentheuer über 720 Kilometer für die Familie Goldt andauern, das Ende des Schuljahrs 2025/26 ist für die drei Kinder der beste Zeitpunkt, die Zelte in Berlin abzubrechen. Dann beginnt der Endspurt, um mit „Quell von Abentheuer“ an die Tradition des Gasthofs und der Pension „Zur guten Quelle“ anzuknüpfen.