Moritz Forster (SPD) nimmt Stellung zum fraktionsübergreifenden Antrag in Sachen Bürgermeisterwahl 2027 in Idar-Oberstein und übt scharfe Kritik an der aktuellen Stadtspitze, vor allem an Oberbürgermeister Frank Frühauf.
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Moritz Forster, SPD-Fraktionssprecher im Idar-Obersteiner Stadtrat, reagiert. Hintergrund ist der geplante gemeinsame Antrag von CDU, AfD und SPD, die Stadtspitze auf ein Trio zu erweitern: Es soll einen Oberbürgermeister, einen Bürgermeister und einen Beigeordneten geben, was in den sozialen Netzwerken kontrovers diskutiert wird.