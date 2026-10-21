Wahlen in Idar-Oberstein 
Forster (SPD): Kein „Weiter so“ seitens der Stadtspitze
Drei Sozialdemokraten bei der Wahlparty für Markus Schulz im April in Hettenrodt: Thomas Roland (links), der frühere Idar-Oberst
Drei Sozialdemokraten bei der Wahlparty für Markus Schulz im April in Hettenrodt: Thomas Roland (links), der frühere Idar-Obersteiner OB Bruno Zimmer und Moritz Forster (rechts). Forster übt Kritik an der Stadtspitze und verteidigt den Entschluss, gemeinsam mit CDU und AfD einen Antrag in den Stadtrat reinzutragen.
Roswitha Klee-Emmerich

Moritz Forster (SPD) nimmt Stellung zum fraktionsübergreifenden Antrag in Sachen Bürgermeisterwahl 2027 in Idar-Oberstein und übt scharfe Kritik an der aktuellen Stadtspitze, vor allem an Oberbürgermeister Frank Frühauf. 

Lesezeit 4 Minuten
Moritz Forster, SPD-Fraktionssprecher im Idar-Obersteiner Stadtrat, reagiert. Hintergrund ist der geplante gemeinsame Antrag von CDU, AfD und SPD, die Stadtspitze auf ein Trio zu erweitern: Es soll einen Oberbürgermeister, einen Bürgermeister und einen Beigeordneten geben, was in den sozialen Netzwerken kontrovers diskutiert wird.
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