Das forderten Kommunalpolitiker seit Jahren: Jetzt wird die K37 vom Vollmersbachkreisel hinauf nach Göttschied endlich saniert – sie hatte es auch dringend nötig. Die Arbeiten könnten schon in vier Wochen beendet sein.
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Wie versprochen gehen die Bauarbeiten in der Flugplatzstraße zügig voran. Seit vier Wochen wird an der K37 zwischen dem Idar-Obersteiner Stadtteil Göttschied und dem Kreisel im Vollmersbachtal unter Vollsperrung gearbeitet. Die Fortschritte sind mittlerweile deutlich erkennbar: Die Fahrbahn ist komplett abgefräst, die Bordsteine sitzen bereits fast komplett.