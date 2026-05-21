Straßensanierung in Idar Flugplatzstraße: Es geht zügig voran Stefan Conradt 21.05.2026, 12:27 Uhr

i Die Bauarbeiten in der Flugplatzstraße gehen zügig voran. Die Fahrbahn ist abgefräst, die Bordsteine sitzen bereits fast komplett bis hinauf nach Göttschied. Hosser

Das forderten Kommunalpolitiker seit Jahren: Jetzt wird die K37 vom Vollmersbachkreisel hinauf nach Göttschied endlich saniert – sie hatte es auch dringend nötig. Die Arbeiten könnten schon in vier Wochen beendet sein.

Wie versprochen gehen die Bauarbeiten in der Flugplatzstraße zügig voran. Seit vier Wochen wird an der K37 zwischen dem Idar-Obersteiner Stadtteil Göttschied und dem Kreisel im Vollmersbachtal unter Vollsperrung gearbeitet. Die Fortschritte sind mittlerweile deutlich erkennbar: Die Fahrbahn ist komplett abgefräst, die Bordsteine sitzen bereits fast komplett.







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