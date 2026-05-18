Aktion in Idar-Oberstein Flohmarkt im Hotel Kristall: Zu schade zum Wegwerfen Vera Müller 18.05.2026, 09:42 Uhr

i Maximilian Stauch vor seinem Hotel. Nun wird ein Flohmaktr geplant, einiges hat sich beim Umbau über die Jahre angesammelt. Thomas Brodbeck

Das Berghotel Kristall soll sich zu einem lebendigen Ort für Gäste, Wanderer, Gruppen, Veranstaltungen und auch für Menschen aus der Region entwickeln. Dazu gehören auch ungewöhnliche Aktionen wie jetzt ein für den 24. Mai geplanter Flohmarkt.

Ein Flohmarkt im Hotel? Für Inhaber Maximilian Stauch vom Berghotel Kristall in Idar der richtige Ansatz. „Seit 2020 wurde bei uns im Berghotel Kristall unglaublich viel umgebaut, renoviert, ausgetauscht und neu gemacht. Und wer schon mal umgebaut hat, weiß: Am Ende bleibt immer irgendwas übrig.







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