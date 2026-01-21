Originelle Programmauswahl: Flöten-Quartett begeistert bei erster Edelsteinserenade
Flöten-Quartett begeistert bei erster Edelsteinserenade
Die „Flutes Fatales“ haben das Publikum auf eine musikalische Reise mit vielen akustischen Überraschungen mitgenommen. Auch das Geräusch eines Weckers wurde darin eingebaut.
Am vergangenen Sonntag haben die „Flutes Fatales“ im fast voll besetzten Sitzungssaal der VG -Verwaltung in Herrstein ein fulminantes Auftaktkonzert im Rahmen der „Edelstein-Serenaden“ geboten. Cathrin Ambach, Katrin Heller, Ulrike Lamadé und Stephanie Wagner, die seit fast fünfzehn Jahren erfolgreich als Quartett auftreten, brachten bei diesem Konzert fast alle Instrumente der Querflötenfamilie zum Klingen.