Investitionen in Fischbach
Fledermausfest lockt Besucher ins Kupferbergwerk
Basteln, entdecken und ausprobieren: In der Kupferhütte herrschte beim Fledermausfest reger Betrieb. Vor allem die Mitmachangebo
Basteln, entdecken und ausprobieren: In der Kupferhütte herrschte beim Fledermausfest reger Betrieb. Vor allem die Mitmachangebote kamen bei den jungen Besuchern gut an.
Sebastian Schmitt

Kreatives rund um die Fledermaus stand anlässlich der internationalen Nacht der Fledermäuse im Fischbacher Kupferbergwerk im Zentrum des Programms. Aber die Ortsgemeinde investiert auch in die Technik und Ausstattung der touristischen Attraktion.

Lesezeit 1 Minute
Fledermäuse, Bergbaugeschichte und ein buntes Familienprogramm: Das „Familienfest der Fledermäuse“ am historischen Kupferbergwerk Fischbach lockte zahlreiche Besucher ins Hosenbachtal. Im Rahmen der internationalen Nacht der Fledermäuse gab es Bastelangebote, Spiele und Informationen rund um Natur- und Artenschutz.
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