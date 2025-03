Bekannt wurde Udo Pollmer einst mit einem Buch über die Schrecken der industrialisierten Ernährung: „Iß und stirb“ lautete 1982 der Titel seines Aufklärungswerks über Hormone im Fleisch und Pestizide im Gemüse. Womit er die Agrarindustrie nachhaltig gegen sich aufbrachte. Inzwischen aber ist der Lebensmittelchemiker bei Landwirten als Redner ein gern gesehener Gast. Ein Heimspiel hatte er auch bei seinem Auftritt beim Bauer Beelitz in Gösenroth, wo er im Anschluss an die Jahreshauptversammlung des Maschinenrings Hunsrücks vor rund 70 Vertretern der Branche einer speziellen Frage nachspürte: „Sind Laborfleisch, Insekten und Soja das Ende der Fleischwirtschaft?“ Was er mit einem klaren Nein beantwortet – und bei seinen Begründungen nach Herzenslust polemisiert und provoziert.

Längst sieht der 70-Jährige die gesundheitlichen Gefahren, die von der industrialisierten Landwirtschaft ausgehen, größtenteils gebannt, weil sich da vieles zum Besseren geändert habe. Stattdessen wettert er nunmehr mit markigen Worten ausgiebig gegen die „Irrenanstalt der gesunden Ernährung“, wie er sie nennt. Zielscheibe seines beißenden Spotts sind dabei Vegetarismus und Veganismus.

Zugespitzte und plakative Sprüche

Die Vorträge des bekennenden Fleischfans haben stets einen gewissen Unterhaltungswert, weil er seine Thesen mit Kalauern sowie zugespitzten und plakativen Sprüchen anreichert. Sachlich ist anders. Die von ihm stattdessen bevorzugte Tonlage ist Geschmackssache und zusätzlich zu seinen inhaltlichen Aussagen vor allem für die von ihm ein Stück weit lächerlich gemachte Klientel nur schwer verdaulich. Zumal er so tut, als wisse nur er, was richtig und was falsch ist. Seine Bücher tragen Titel wie „Don’t go Veggie“, „Wer gesund isst, stirbt früher“, „Esst endlich normal!: Das Anti-Diät-Buch“ oder „Wer hat das Rind zur Sau gemacht? Wie Lebensmittelskandale erfunden und benutzt werden“.

Genüsslich zerpflückt Pollmer neue Trends in der Ernährung wie den, Insekten zu essen. Aber ob Heuschrecken, Käfer oder Maden: Diese brauchen viel Wärme, um sich zu vermehren, argumentiert er. Was in tropischen Ländern kein Problem sei. Hierzulande hingegen sei die Energiebilanz beim Züchten verheerend. Hinzu komme, „dass ohne Gentechnik bei der Insektenmast nichts geht“, warnt der Referent.

Von Sojamilch hält Pollmer nichts

Auch von Sojamilch hält er nichts. Diese löse als Kunstprodukt viel mehr Allergien als die normale Milch aus, die aus Eutern und Zitzen kommt. Doch das ist noch nicht alles: Tofu könne wegen der darin enthaltenen hormonähnlichen Substanzen das Gehirn schädigen und stünde in Verdacht, Männer unfruchtbar zu machen, meint er mit Verweis auf Studien aus drei verschiedenen Ländern.

Auch Retortenfleisch kritisiert er mit Bezug auf den Energiebedarf. Zudem behauptet er, die eigentliche Motivation für diese Entwicklungen im Labor liege in der gentechnischen Erzeugung von Ersatzorganen. Sein Credo: „Der zuverlässigste Bioreaktor ist das Rindvieh.“

Gekochte Nahrung statt Rohkost

Die betreffenden Regale in Supermärkten seien stets voll mit veganen Produkten. Das liege daran, dass keiner sie kaufen wolle, lautet Pollmers Lesart. Die als besonders gesund geltende Rohkost wie auch der übermäßige Verzehr von Vollkornprodukten sei für viele Menschen nicht ratsam, da – roh gegessene – schwer verdauliche Pflanzenfasern und Körnerbestandteile zu übermäßigen Blähungen und Darmbeschwerden führen könnten. Er ist davon überzeugt, dass der menschliche Organismus gekochte Nahrung besser verträgt.

Udo Pollmer bombardiert die Zuhörer mit einer Vielzahl von Berichten, Erkenntnissen und Thesen. Und verweist dabei auf meist schon einige Jahre alte Quellen. Als interessierter Laie ist es kaum möglich, seine Behauptungen zu verifizieren. Das ist nicht nur in diesem Fall so: Insbesondere bei der Ernährung kursieren jede Menge sich nicht selten widersprechende Theorien. So bleibt am Ende nur eins: Entweder man glaubt der Quelle – oder eben nicht. Dem Internet sollte man nach Meinung des streitbaren Lebensmittelchemikers und Wissenschaftsjournalisten auf keinen Fall vertrauen: Das sei „wie eine Güllegrube mit Desinformation gefüllt, aus denen dann Hunderttausende ihr Wissen saugen“, hat er 2015 im Gespräch mit der FAZ gelästert. Inzwischen sind es eher viele Millionen.

Blick für Missstände schärfen

Wie immer man auch zu seinen Ausführungen stehen mag: Udo Pollmer schärft den Blick für manchen Missstand und dafür, möglichst wenig von dem zu glauben, was in der Werbung behauptet wird. Er weist auch darauf hin, dass in Lebensmitteln einiges drin ist, was auf der Packung nicht angegeben werden muss – zum Beispiel Getreideschimmelkäfer. Viele Backmischungen enthalten nach seinen Angaben Insektenmehl. „Mehlwürmer beeinflussen das Volumen und die Konsistenz von Weißbrot positiv.“

Den Landwirten in Gösenroth sprach Pollmer mit seinem Vortrag erwartungsgemäß aus der Seele, vor allem mit seinem Fazit: „Viehwirtschaft ist Natur- und Gesundheitsschutz“.