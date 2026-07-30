Großbrand bei Reichenbach
Flammen breiten sich in rasender Geschwindigkeit aus
Luftaufnahmen zeigen das Ausmaß der brennenden Fläche.
Luftaufnahmen zeigen das Ausmaß der brennenden Fläche.
Christian Schulz. Hosser

Ein Funke genügte: Innerhalb weniger Minuten verwandelte sich ein brennender Pkw in einen verheerenden Flächenbrand. Jetzt kämpfen 200 Einsatzkräfte gegen die Flammen – doch der Wind macht ihnen das Leben schwer.

Lesezeit 2 Minuten
Was zunächst als brennender Pkw gemeldet wurde, entwickelte sich am Donnerstag innerhalb weniger Minuten zu einem großflächigen Wald- und Vegetationsbrand mit einem erheblichen Kräfteaufgebot. Um 11.48 Uhr wurden die ersten Einheiten der Feuerwehr der VG Baumholder zu einem Fahrzeugbrand außerorts von Reichenbach alarmiert.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungBlaulicht
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren