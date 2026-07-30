Großbrand bei Reichenbach Flammen breiten sich in rasender Geschwindigkeit aus Christian Schulz 30.07.2026, 14:41 Uhr

i Luftaufnahmen zeigen das Ausmaß der brennenden Fläche. Christian Schulz. Hosser

Ein Funke genügte: Innerhalb weniger Minuten verwandelte sich ein brennender Pkw in einen verheerenden Flächenbrand. Jetzt kämpfen 200 Einsatzkräfte gegen die Flammen – doch der Wind macht ihnen das Leben schwer.

Was zunächst als brennender Pkw gemeldet wurde, entwickelte sich am Donnerstag innerhalb weniger Minuten zu einem großflächigen Wald- und Vegetationsbrand mit einem erheblichen Kräfteaufgebot. Um 11.48 Uhr wurden die ersten Einheiten der Feuerwehr der VG Baumholder zu einem Fahrzeugbrand außerorts von Reichenbach alarmiert.







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