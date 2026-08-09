Feuerwehr an der Kreisgrenze Flächenbrand bei Oberkirn löst Großalarm aus Sebastian Schmitt 09.08.2026, 17:40 Uhr

i Aus der Luft wird das Ausmaß des Flächenbrandes deutlich: Rund 2000 Quadratmeter eines abgeernteten Feldes zwischen Oberkirn und Lindenschied waren betroffen. Sebastian Schmitt

Nach Notrufen am Sonntagnachmittag rücken Einheiten aus zwei Kreisen aus, um ein Feuer auf einem abgeernteten Feld zu löschen. Landwirte unterstützen mit Wasserfässern und Grubbern, daher kann ein Teil der Brandschützer den Einsatz abbrechen.

Ein Flächenbrand an der Landesstraße 185 zwischen Oberkirn und Lindenschied hat am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr kurzfristig einen Großalarm bei den Feuerwehren ausgelöst. Einsatzleiter Frank Stolz war mit der Einheit Rhaunen bereits wenige Minuten nach der Alarmierung vor Ort.







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