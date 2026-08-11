Feuer entsteht beim Mulchen
Flächenbrand bei Griebelschied greift auf Wald über
Mit Tanklöschfahrzeugen rückten zahlreiche Feuerwehrkräfte in Griebelscheid an, nachdem die Leitstelle wegen mehrerer Notrufe di
Mit Tanklöschfahrzeugen rückten zahlreiche Feuerwehrkräfte in Griebelscheid an, nachdem die Leitstelle wegen mehrerer Notrufe die Alarmstufe auf „Flächenbrand groß“ erhöht hatte.
Sebastian Schmitt

Schnell regieren musste die Feuerwehr am Dienstagmittag, nachdem ein Feuer, das infolge eines Mulchens auf einer Wiese ausbrach, weiter anfachte. Ein Landwirt versuchte erst, selbst zu löschen und rief dann Unterstützung.

Lesezeit 1 Minute
Erneut hat die anhaltende Trockenheit in der VG Herrstein-Rhaunen zu einem Flächenbrand geführt. Am Dienstag gegen 13.15 Uhr war ein Landwirt bei Griebelschied damit beschäftigt, eine Wiese zu mulchen – oder das, was nach Wochen ohne ausreichenden Regen noch davon übrig geblieben war.
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