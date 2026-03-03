Ambiente-Auftritt : Fissler präsentiert sich neu am Weltmarkt
Der neue Markenauftritt von Fissler soll zeigen: Kochen ist mehr als ein Rezept – „es ist eine Reise voller Momente“, heißt es seitens des Idar-Obersteiner Kochgeräteherstellers.
Der Idar-Obersteiner Kochgerätehersteller Fissler hat auf der Messe Ambiente 2026 in Frankfurt die neue globale Markenpositionierung vorgestellt. Unter dem Leitmotiv „Made for your moments“ will das Unternehmen künftig die persönlichen Erfahrungen und Routinen von Hobbyköchinnen in den Mittelpunkt rücken.