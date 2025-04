Auch das ist noch ein Langzeitschaden des verheerenden Hochwassers im Fischbachtal im Mai 2018: Die Fischbachbrücke in Herrstein muss saniert werden.

Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Bad Kreuznach mitteilt, muss die K28 in Herrstein hinter dem Kreuzungsbereich Am Teich/Brühlstraße in Richtung Ortskern wegen Brückenbauarbeiten ab dem 14. April bis voraussichtlich 15. August komplett für den Verkehr gesperrt werden muss. Der Verkehr wird über die L160 und L180 nach Breitenthal, über die K 29 nach Niederhosenbach und über die K 28 in die Ortslage Herrstein geführt.

D er Kreuzungsbereich Am Teich/Brühlstraße und damit die Zufahrten zur Firma Effgen-Laporte, zur Feuerwehr und zur Verbandsgemeindeverwaltung bleiben geöffnet. Der Dorfladen bleibt aus Richtung Hauptstraße – also über die Umleitung – erreichbar. Der ausgewiesene Radweg wird über die Hauptstraße und die Brühlstraße umgeleitet. Der LBM Bad Kreuznach bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die zu erwartenden Beeinträchtigungen. red

Weitere Informationen gibt es im RLP-Mobilitätsatlas unter https://mobilitaetsatlas.de/#/?center=50.28538,7.58057&zoom=9