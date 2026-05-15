Gefährlicher Leichtsinn
Fischbach: Polizei stoppt Pkw mit zwölf Insassen
Eine Polizeistreife stoppt ein überbesetztes Fahrzeug mit zwölf Insassen am Vatertag in Fischbach.
Eine Polizeistreife stoppt ein überbesetztes Fahrzeug mit zwölf Insassen am Vatertag in Fischbach.
dpa/Marcus Führer. picture-alliance/ dpa/dpaweb

Ein Pkw mit zwölf Jugendlichen – einige im Kofferraum, andere ungesichert auf der Rückbank. Die Polizei stoppte den riskanten Heimweg.

Lesezeit 1 Minute
Die Polizei Idar-Oberstein hat am Donnerstagabend gegen 23 Uhr im Rahmen des Streifendienstes einen Pkw in Fischbach festgestellt und kontrolliert, der mit insgesamt zwölf Personen besetzt war. Die jugendlichen Insassen befanden sich dabei teilweise quer über der Rückbank liegend und im Kofferraum sitzend, ohne jegliche Sicherung im Fahrzeug, auf dem Rückweg von einer Vatertags-Veranstaltung.

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