Die Holz- und Gewerbetage werden am Sonntag, 10. August, auf dem Festplatz in Elchweiler zum vierten Mal veranstaltet. Organisiert wird die Veranstaltung, auf dem sich Betriebe aus der Region, nicht nur aus dem Holzgewerbe, vorstellen können von Martin Kämmerling und seiner Firma Hulzmaker Team Kämmerling. „Vor rund zehn Jahren haben wir zum ersten Mal eine solche Veranstaltung organisiert, die damals noch Holztage hieß“, sagt Kämmerling. 2019 fand die Holz- und Gewerbeschau zum letzten Mal statt. „Das lag vor allem an Corona, aber auch private gesundheitliche Gründe haben mich abgehalten“, erklärt Kämmerling. „Jetzt probieren wir das nochmal.“

20 Aussteller aus allen Branchen wollen die Holz- und Gewerbetage nutzen, um sich zu präsentieren. Es sei von der Freiwilligen Feuerwehr Wilzenberg über einen Heizungsbauer bis zu einem Holzschnitzer, der seine Schnitzereien auf dem Festplatz verkauft, und einer Fahrschule, die Fahrtrainings anbietet, ein breites Spektrum an Ausstellern anzutreffen, kündigt Kämmerling an.

Das regionale Handwerk stärken

Die Ziele der Holz- und Gewerbetage seien dabei vielfältig. „Einmal wollen wir den Besuchern zeigen, was für eine Leistung zum Beispiel im Holzgewerbe, aber auch in anderen Branchen vollbracht wird, was wirklich alles dahintersteckt“, sagt Kämmerling. Es ginge aber auch darum, junge Menschen frühzeitig für handwerkliche Berufe zu begeistern. „Viele der Aussteller sind hier auf der Suche nach Auszubildenden, aber es geht nicht nur darum“, fügt Kämmerling hinzu. „Ich habe das Gefühl, dass die heutigen Jugendlichen nicht mehr von klein auf mit dem Handwerk konfrontiert werden, also dass jemand ihnen etwas zeigt zum Beispiel.“ Ziel der Holz- und Gewerbetage sei es also unter anderem, das Interesse für handwerkliche Tätigkeiten bereits im Kindesalter anzuregen.

i Martin Kämmerling (rechts) und sein Sohn Sebastian organisieren gemeinsam die vierten Holz- und Gewerbetage in Elchweiler. Denise Kämmerling

So will Kämmerling mit der Veranstaltung seinen Teil gegen den Fachkräftemangel im Handwerk leisten. Doch in erster Linie gehe es natürlich um die Firmen, sagt der Holzverarbeiter. Nach der Veranstaltung im Jahr 2019 hätte einige der Aussteller zurückgemeldet, dass die Holz- und Gewerbetage ihnen viele neue Aufträge eingebracht hätten. „Das regionale Handwerk stärken – das ist unser Hauptziel“, sagt Kämmerling. Dabei werde Besuchern aber auch einiges geboten, einige Aussteller hätten sich besondere Präsentationen ausgedacht.

Forstamt Birkenfeld zeigt Maschinen

So ist auch das Forstamt Birkenfeld bei der Veranstaltung vertreten. Gemeinsam mit der Firma Wagner aus Bexbach wolle man unter anderem einen sogenannten Harvester vorstellen, wie Privatwaldbetreuer und Forstwirtschaftsmeister Sven Wagner vom Forstamt ankündigt. Das ist eine Forstmaschine, die zur Holzernte eingesetzt wird. Sie führt voll- oder halbautomatisch verschiedene Arbeitsschritte wie Fällen, Entasten, Ablängen und Sortimentbildung durch. Der Komatsu 931XC ist dabei voll im digitalen Zeitalter angekommen. Mit einem Satelliten-GPS-Sensor und einer intelligenten Kransteuerung gehe kein Stück Holz mehr verloren, und es werde die Grenze zum Nachbarwald nicht mehr überschritten, beschreibt Wagner die Vorteile. „Jedes geerntete Holzstück hat einen GPS-Punkt, selbst im Schnee findet der Kran das Holz selbstständig“, erklärt der Forstwirtschaftsmeister. Der Festplatz in Elchweiler sei ein guter Ort, um das Gerät zu präsentieren. „Auf einem Fernseher können die Besucher verfolgen, was der Fahrer sieht“, sagt Wagner.

i Die Tochter von Forstwirtschaftsmeister Sven Wagner, Stina, durfte den ferngesteuerten Knickschlepper bereits ausprobieren. Sven Wagner

Doch bei der Präsentation des Forstamts Birkenfeld müssen Besucher nicht nur zuschauen. Das Kompetenzzentrum Waldtechnik Landesforsten (KWL) aus Hermeskeil stellt dem Forstamt einen ferngesteuerten Knickschlepper, einen Traktor mit Knicklenkung, zur Verfügung. Den dürfen dann auch Kinder auf den Holz- und Gewerbetagen ausprobieren. „Wir bieten also das größte ferngesteuerte Auto im Kreis Birkenfeld“, sagt Wagner lachend. „Die Präsentation des Forstamtes gehört auch für mich zu den absoluten Highlights der Veranstaltung“, sagt Kämmerling.