Betriebe in der Krise? Firma Günter Effgen aus Herrstein setzt auf Nachwuchs Niels Heudtlaß 30.10.2026, 12:30 Uhr

i Die Firma aus Herrstein ist auf eigenen Nachwuchs angewiesen, sagt Vertriebsleiter Markus Zapp. Die von Azubis gebauten GoKarts des Unternehmens sind ein Werkzeug mit denen das Unternehmen seinem Nachwuchs Besonderes bietet. Niels Heudtlaß

Jeder Auszubildende könne ein guter Facharbeiter werden – das liege ganz am Angebot der Firma, sagt der Vertriebsleiter der Firma Günter Effgen. Denn der Hersteller von Schleifwerkzeugen ist auf eigens ausgebildeten Nachwuchs angewiesen.

Mehr als 100 Jahre Tradition stecken in der Firma Günter Effgen aus Herrstein – trotzdem wagte sie oft neue Wege zu gehen. 1922 wird die Firma Julius Effgen & Söhne, zur Bearbeitung von Edelsteinen in Idar-Oberstein gegründet – 1950 beginnt sie Schleifwerkzeuge für den Eigenbedarf herzustellen – Günter Effgen übernimmt einige Jahre später die Verantwortung für die Schleifwerkzeugherstellung, 1972 zieht er mit 30 Mitarbeitern nach Herrstein ...







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