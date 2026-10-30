Jeder Auszubildende könne ein guter Facharbeiter werden – das liege ganz am Angebot der Firma, sagt der Vertriebsleiter der Firma Günter Effgen. Denn der Hersteller von Schleifwerkzeugen ist auf eigens ausgebildeten Nachwuchs angewiesen.
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Mehr als 100 Jahre Tradition stecken in der Firma Günter Effgen aus Herrstein – trotzdem wagte sie oft neue Wege zu gehen. 1922 wird die Firma Julius Effgen & Söhne, zur Bearbeitung von Edelsteinen in Idar-Oberstein gegründet – 1950 beginnt sie Schleifwerkzeuge für den Eigenbedarf herzustellen – Günter Effgen übernimmt einige Jahre später die Verantwortung für die Schleifwerkzeugherstellung, 1972 zieht er mit 30 Mitarbeitern nach Herrstein ...