Industriezweig mit Potenzial: Firma Effgen mischt bei bahnbrechendem Projekt mit
Der Kreis Birkenfeld als Hotspot für Hightech: Ein heimisches Unternehmen arbeitet am ersten Wasserstoff-Fusionsreaktor mit – während ein anderes an Quantencomputern forschen.
Hart und spröde: Das klingt sperrig. Aber hinter dieser Bezeichnung verbirgt sich ein aus der Edelsteinindustrie hervorgegangener Industriezweig mit großem Potenzial. Grund genug für Christina Schwardt von der Industrie- und Handelskammer und Christina Biehl von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG ) des Landkreises Birkenfeld, dem Thema in der Messe Idar-Oberstein zum dritten Mal ein Symposium mit dem Namen Gemtec zu widmen.