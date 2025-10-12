Industriezweig mit Potenzial Firma Effgen mischt bei bahnbrechendem Projekt mit 12.10.2025, 17:00 Uhr

i „Jede Münze und Medaille ist ein kleines Meisterwerk aus Kunst, Handwerk und Technik“, betonte Peter Kuhnt, der in der 2007 von ihm gegründeten Joly Manufaktur in Veitsrodt inzwischen rund 40 Mitarbeiter beschäftigt. Michael Greber

Der Kreis Birkenfeld als Hotspot für Hightech: Ein heimisches Unternehmen arbeitet am ersten Wasserstoff-Fusionsreaktor mit – während ein anderes an Quantencomputern forschen.

Hart und spröde: Das klingt sperrig. Aber hinter dieser Bezeichnung verbirgt sich ein aus der Edelsteinindustrie hervorgegangener Industriezweig mit großem Potenzial. Grund genug für Christina Schwardt von der Industrie- und Handelskammer und Christina Biehl von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG ) des Landkreises Birkenfeld, dem Thema in der Messe Idar-Oberstein zum dritten Mal ein Symposium mit dem Namen Gemtec zu widmen.







