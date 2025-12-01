Klinikum Idar-Oberstein Finanzierung des Erweiterungsbaus steht nichts im Weg Vera Müller 01.12.2025, 14:39 Uhr

i Wesentliche Voraussetzungen zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Klinikums Idar-Oberstein seien nun geschaffen worden, betont die SHG. Hosser

Ist das der Durchbruch? Bürgschaften für den Ergänzungsneubau des Klinikums in Göttschied und die Änderung des Gesellschaftsvertrags beschäftigen die Kommunalpolitiker im Kreis Birkenfeld seit Monaten. Nun gab es ein positives Signal.

Nach erfolgreichen Verhandlungen der Gesellschafter der Klinikum Idar-Oberstein GmbH in den vergangenen Monaten sind am Montag wesentliche Voraussetzungen zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Klinikums geschaffen worden.Den kommunalen Gesellschaftern sei es aufgrund der notariell getroffenen Vereinbarung nun möglich, Kommunalbürgschaften zur Sicherung von benötigten Bankkrediten zu stellen.







