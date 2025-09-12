In diesem Jahr hat sich das Defizit beim Birkenfelder Schwimmbad erhöht. Das sei jedoch der Verbandsgemeinde zufolge eingeplant. Ein Rückblick auf die vergangene Badesaison.

Die Badesaison im Birkenfelder Freibad endet am Sonntag, 14. September. Aufgrund des frühen Wetterumschwungs in Richtung Herbst habe der Betreiber, die Verbandsgemeindewerke Birkenfeld, zwischenzeitlich überlegt, die Becken bereits eine Woche vorher zu schließen, teilt Werkleiter Torsten Gnad mit. „Wir haben uns allerdings dagegen entschieden, damit zum Beispiel Dauerkarteninhaber, die sich auch vom schlechten Wetter nicht abhalten lassen, weiter die Möglichkeit haben, das Angebot zu nutzen.

Die diesjährige Badesaison bewege sich in Sachen Besucherzahlen in einem „normalen“ Rahmen. Insgesamt hätten mit Stand vom 10. September 34.985 Badegäste das Freibad besucht, wie Gnad mitteilt. Die Auswirkungen der verregneten Sommermitte hielten sich somit in Grenzen. „Normalerweise steigen die Besucherzahlen zum Anfang der Badesaison langsam, der Sommerbeginn hat allerdings mit vielen heißen Tagen das teils schlechte Wetter der Saisonmitte aufgefangen“, sagt der Werkleiter.

i In diesem Jahr strömten bereits realtiv zu Beginn der Badesaison zahlreiche Besucher in das Freibad Birkenfeld. Reiner Drumm

Das zeigen auch die Zahlen: Der besucherstärkste Monat sei Gnad zufolge der Juni mit 13.912 Besuchern gewesen, auch der besucherstärkste Tag mit 1465 Badegästen fällt auf den 22. Juni. „Der nötige Standard ist erreicht, der Wunsch von mindestens über 40.000 Badegästen in dieser Saison bleibt jedoch unerfüllt“, kommentiert Gnad die Zahlen. Mit einem finanziellen Defizit werde in jedem Jahr gerechnet, das gehöre zum Betrieb eines Freibads dazu. Doch in dieser Saison steigt das Minus unter der Abschlussrechnung im Vergleich zu vorherigen Jahren um rund 100.000 Euro auf eine Summe von rund 350.000 Euro. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG), Birkenfeld Matthias König (Freie Wähler), führt das höhere Defizit unter anderem auf die Energiekosten zurück, gibt aber gleichzeitig auch Entwarnung. „Freibäder sind ein Minusgeschäft, das wir als VG uns leisten, das diesjährige Defizit wird durch den Verbandsgemeindehaushalt gedeckt und war uns bereits in den Vorplanungen bewusst“, sagt König. Sparmaßnahmen wie Schließungstage, aber auch eine weitere Erhöhung der Preise, die vor dieser Badesaison bereits leicht erhöht wurden, seien nicht geplant.

Stattdessen soll die geplante Sanierung des Freibads Energiekosten senken und es insgesamt effizienter gestalten. Im kommenden Werksausschuss der Verbandsgemeinde Birkenfeld sollen weitere Sanierungspläne besprochen werden. „Wir stehen als Verbandsgemeinde politisch hinter dem Freibad, es gibt derzeit keine Diskussionen, die anderes vermuten ließen“, stellt VG-Bürgermeister König klar.

Insgesamt blicke Werkleiter Gnad positiv auf die vergangene Badesaison: „Es ist immer Luft nach oben, aber wir haben eine normale und friedliche Badesaison nun hinter uns.“ Eine Neuerung: Die Möglichkeit der Kartenzahlung am Eingang sei positiv angenommen worden, ebenfalls habe die Preiserhöhung nicht zu nennenswerten Beschwerden geführt.