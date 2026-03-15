Amtsgericht Idar-Oberstein
„Finanzagenten“ werden wegen Geldwäsche bestraft
Amtsgericht Idar-Oberstein
Amtsgericht Idar-Oberstein
Thomas Brodbeck (Archiv). Thomas Brodbeck

Am Amtsgericht Idar-Oberstein wird der Prozess gegen einen 35-jährigen Nigerianer fortgesetzt, dem Betrug vorgeworfen wird. Aber es gibt Probleme - unter anderem, weil Zeugen aus ganz Deutschland kommen. Nun setzt man auf die neue Digitaltechnik.

Lesezeit 2 Minuten
Moderner Heiratsschwindel und ähnlich abgewandelte Straftaten sind heute im Internet verbreitet. Immer wieder geht es um Täuschungen von Menschen, die im Internet geschilderte vermeintliche Notlagen leichtfertig glauben und so zum Teil horrende Summen an Betrüger verschicken.

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