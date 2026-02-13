Trickbetrug greift immer mehr um sich. Das spüren die Kripobeamten, aber auch die Gerichte. Dort kann man in den Verhandlungen mehr darüber erfahren, wie solche Betrügereien ablaufen.
Wenn es um Geldwäsche geht, steckt oft genug das sogenannte „Love- oder Romance-Scamming“ dahinter – moderner Heiratsschwindel. Dabei wird mit wechselnden Geschichten eine Notsituation vorgespiegelt, und es werden Geldzahlungen erbeten, verbunden mit dem Versprechen einer unverzüglichen Rückgabe, sobald die vorgebliche Notsituation behoben sei.