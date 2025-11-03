Filiale in Idar wird zum Private Banking Center“

Die Deutsche Bank eröffnet in Idar-Oberstein ein „Private Banking Center“. Zeitgleich müssen Kunden dann nach Bernkastel-Kues fahren, wenn sie gewöhnliche Bankgeschäfte tätigen wollen.
Lesezeit 2 Minuten
Die Deutsche Bank wird künftig in Idar-Oberstein nur noch mit einem „Private Banking Center“ in der Stadt vertreten sein. Die Eröffnung ist voraussichtlich für das erste Halbjahr 2026 geplant. Das Deutsche Bank Private Banking Center spezialisiert sich auf die persönliche Beratung zu komplexen Vermögensthemen wie Geldanlage, Kredit und Versicherung, die nach vorheriger Terminvereinbarung stattfindet, heißt es in einer Pressemitteilung des ...