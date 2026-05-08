Kampfsport in Idar-Oberstein
„Fight Night“ sorgt für volles Haus in der Messe
Auch bei den Mädels ging die Post ab. Die Damen schenkten sich nichts und gingen mit ganzer Härte auf ihre Gegnerin los, blieben
Auch bei den Mädels ging die Post ab. Die Damen schenkten sich nichts und gingen mit ganzer Härte auf ihre Gegnerin los, blieben dabei aber stets sportlich fair.
Leonhard Stibitz

Die zweite Idar-Obersteiner „Fight Night“ lockte 700 interessierte Zuschauer in die Messe. Es gab 15 Kämpfe in unterschiedlichen Kampfsportarten. Auch Frauen gingen in den Ring. 

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Die ersten der insgesamt 15 Kämpfe waren für 18 Uhr angesetzt. Es war bereits die zweite Fight Night in der Messe. Wie auch bei der ersten Auflage war das Idar-Obersteiner Tattoo-Studio „For Ink Addicts“ der Veranstalter. Gezeigt wurden spektakuläre Kämpfe in den Kampfsportarten K1, MMA (Mixed Martial Arts) und Muay Thai.

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