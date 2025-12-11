Feuerwehrneubau in Brücken aus Haushalt 2026 gestrichen

Der Haushalt für 2026 ist vom VG-Rat abgesegnet worden. Doch die Zukunftsprognosen sehen nicht rosig aus. Mit der Planung für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Brücken strich der VG-Rat vorerst einen im Trauntal sehnlich erwarteten Posten.
Lesezeit 3 Minuten
Der Rat der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld hat dem Haushalt für 2026 zugestimmt. Im Ergebnishaushalt verzeichnet die VG einen Überschuss von rund 390.000 Euro. Im Finanzhaushalt, der auch Investitionen und die Tilgung von Schulden berücksichtigt, steht bei den Investitionen ein Minus von rund 2,7 Millionen Euro unter dem Strich.