Finanzplan der VG Birkenfeld Feuerwehrneubau in Brücken aus Haushalt 2026 gestrichen Niels Heudtlaß 11.12.2025, 18:00 Uhr

i Anstelle der alten Feuerwache soll eine neue moderne Feuerwache mit Platz für bis zu vier Einsatzfahrzeuge an der Apfelbüscher Straße in Brücken gebaut werden. Doch die Finanzierung des Bebauungsplans wurde nun aus dem Haushalt 2026 gestrichen. Reiner Drumm

Der Haushalt für 2026 ist vom VG-Rat abgesegnet worden. Doch die Zukunftsprognosen sehen nicht rosig aus. Mit der Planung für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Brücken strich der VG-Rat vorerst einen im Trauntal sehnlich erwarteten Posten.

Der Rat der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld hat dem Haushalt für 2026 zugestimmt. Im Ergebnishaushalt verzeichnet die VG einen Überschuss von rund 390.000 Euro. Im Finanzhaushalt, der auch Investitionen und die Tilgung von Schulden berücksichtigt, steht bei den Investitionen ein Minus von rund 2,7 Millionen Euro unter dem Strich.







