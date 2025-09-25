Felsenkirch-Treppenlauf Feuerwehrleute stellen Leistungsfähigkeit unter Beweis Leonhard Stibitz 25.09.2025, 17:00 Uhr

i Vor dem Start der Feuerwehrleute im Rahmen der Treppenlaufveranstaltung wurde noch einmal die Ausrüstung und der Sitz der Schutzmaske überprüft. Leonhard Stibitz

Ungewöhnlicher Anblick beim Felsenkirch-Treppenlauf in Idar-Oberstein: Zwischen den Startern in luftiger Laufmontur und kurzen Hosen waren Feuerwehrleute in voller Montur zu sehen. Das steckt dahinter.

Mitte Oktober findet in Oberstdorf im Allgäu auf der Heini-Klopfer-Sprungschanze ein ganz besonderer Wettbewerb statt. Da geht es nicht wie bei den Skispringern nach unten, sondern nach oben. Während die Wintersportler vor ihrem Absprung bequem mit dem Lift hochfahren, geht es in diesem Extrem-Wettbewerb darum, die Schanze per pedes zu erklimmen – so schnell es geht.







