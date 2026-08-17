Kampf gegen die Flammen
Feuerwehren von der Nahe helfen im Saarland
Einsatzfahrzeuge kämpfen im Saarland gegen die Flammen – auch aus den Kreisen Birkenfeld und Bad Kreuznach.
Einsatzfahrzeuge kämpfen im Saarland gegen die Flammen – auch aus den Kreisen Birkenfeld und Bad Kreuznach.
Feuerwehr Birkenfeld

Nahe einem Hofgut im Saarland kämpfen Feuerwehren stundenlang gegen einen Waldbrand. Spezialfahrzeuge pendeln Wasser, Trupps wechseln im Dauereinsatz. Hilfe kommt auch von der Nahe: aus dem Kreisen Birkenfeld und Bad Kreuznach.

Lesezeit 1 Minute
Seit dem frühen Sonntagmittag kämpfen Feuerwehren im benachbarten Saarland gegen einen Wald- und Vegetationsbrand. In Urexweiler brannten circa vier bis fünf Hektar Fläche. Die Nähe zu einem großen landwirtschaftlichen Anwesen machte den Einsatz besonders brisant.
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