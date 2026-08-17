Nahe einem Hofgut im Saarland kämpfen Feuerwehren stundenlang gegen einen Waldbrand. Spezialfahrzeuge pendeln Wasser, Trupps wechseln im Dauereinsatz. Hilfe kommt auch von der Nahe: aus dem Kreisen Birkenfeld und Bad Kreuznach.
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Seit dem frühen Sonntagmittag kämpfen Feuerwehren im benachbarten Saarland gegen einen Wald- und Vegetationsbrand. In Urexweiler brannten circa vier bis fünf Hektar Fläche. Die Nähe zu einem großen landwirtschaftlichen Anwesen machte den Einsatz besonders brisant.