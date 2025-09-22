Gutachter urteilt Feuerwehren in der VG Birkenfeld sind gut aufgestellt 22.09.2025, 15:27 Uhr

i Ein Gutachter hat festgestellt, dass die Feuerwehren in der VG Birkenfeld gut aufgestellt sind. Uwe Anspach. picture alliance/dpa

Ein externer Gutachter hat die Risiken und den Stand der Feuerwehren in der VG Birkenfeld beurteilt. Es gab viel Lob für die Verantwortlichen. Doch der Gutachter nannte auch Verbesserungsmöglichkeiten und stellte Risikobereiche im Gebiet der VG vor.

„Die Gesamtwehr der Verbandsgemeinde Birkenfeld macht einen sehr gut aufgestellten Eindruck“: Zu diesem Schluss ist Martin Wolff von der Firma Fire Protection Team gekommen. Die Verbandsgemeinde Birkenfeld hatte den Ingenieur mit der Erstellung eines Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplan beauftragt.







