Camperin hört Hilferufe
Feuerwehreinsätze in Bundenbach und Niederhosenbach
Die Feuerwehren aus Niederhosenbach, Herrstein und Kempfeld rückten am Sonntagabend nach Niederhosenbach aus. In der engen Schul
Die Feuerwehren aus Niederhosenbach, Herrstein und Kempfeld rückten am Sonntagabend nach Niederhosenbach aus. In der engen Schulstraße bauten die Einsatzkräfte ihre Löschwasserversorgung auf.
Sebastian Schmitt

Zwei Einsätze hielten die Feuerwehren der VG Herrstein-Rhaunen in Atem: Morgens eine Suche im dunklen Wald, abends ein Feuer nach dem Grillen.

Lesezeit 1 Minute
Zwei Einsätze beschäftigten am Sonntag die Feuerwehren der VG Herrstein-Rhaunen um Wehrleiter Nils Heidrich. Gegen 6 Uhr wurden die Kräfte gemeinsam mit Rettungsdienst und Polizei zu einer Personenrettung nach Bundenbach alarmiert. Eine Camperin auf der Schmidtburg hatte aus dem dunklen Wald nahe der Grube Herrenberg Hilferufe gehört und den Notruf gewählt.
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