Camperin hört Hilferufe Feuerwehreinsätze in Bundenbach und Niederhosenbach Sebastian Schmitt 07.09.2026, 12:28 Uhr

i Die Feuerwehren aus Niederhosenbach, Herrstein und Kempfeld rückten am Sonntagabend nach Niederhosenbach aus. In der engen Schulstraße bauten die Einsatzkräfte ihre Löschwasserversorgung auf. Sebastian Schmitt

Zwei Einsätze hielten die Feuerwehren der VG Herrstein-Rhaunen in Atem: Morgens eine Suche im dunklen Wald, abends ein Feuer nach dem Grillen.

Zwei Einsätze beschäftigten am Sonntag die Feuerwehren der VG Herrstein-Rhaunen um Wehrleiter Nils Heidrich. Gegen 6 Uhr wurden die Kräfte gemeinsam mit Rettungsdienst und Polizei zu einer Personenrettung nach Bundenbach alarmiert. Eine Camperin auf der Schmidtburg hatte aus dem dunklen Wald nahe der Grube Herrenberg Hilferufe gehört und den Notruf gewählt.







Artikel teilen

Artikel teilen