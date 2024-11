Feuerwehrausschuss in Birkenfeld: Architekt stellt Entwurf für Logistikhalle vor

Birkenfeld. Der Feuerwehrausschuss hat sich am Mittwochabend mit der Vorstellung der Konzeptionen für den Neubau einer Logistikhalle am Feuerwehrgerätehaus in Birkenfeld sowie für den Bau einer gemeinsamen Feuerwache der Trauntalgemeinden Brücken, Achtelsbach und Meckenbach befasst.