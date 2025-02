Einsatz in Idar-Oberstein Feuerwehr zu Wohnungsbrand in Weierbach gerufen 02.02.2025, 17:30 Uhr

i Stefan Conradt

Eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Weierbach fing am Sonntagnachmittag Feuer. 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren im Einsatz. Zwei Personen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Im Idar-Obersteiner Stadtteil Weierbach kam es am Sonntagnachmittag zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus, wie die Polizei Idar-Oberstein mitteilt. Gegen 16 Uhr wurde der Feuerwehr ein Wohnungsbrand mit Menschenrettung gemeldet. Rund 40 Einsatzkräfte aus verschiedenen Wachen in Idar-Oberstein rückten an, um das Feuer zu löschen.

