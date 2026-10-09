Brandschutzmängel im Fokus Feuerwehr rückt zur Edelsteinbörse aus: Falscher Alarm Vera Müller 09.10.2026, 14:34 Uhr

i Am Freitag rückte die Feuerwehr zur Börse in Idar aus: in diesem Fall ein Fehlalarm. HOSSER

Erhebliche Brandschutzmängel rücken die Diamant- und Edelsteinbörse in Idar aktuell in den Fokus. Das hat Folgen für die Meter und wirft Fragen auf. Wer prüft, und ist alles sicher in der Stadt?

Am Freitag, 9. Oktober, war es zum Glück nur ein Fehlalarm, der die Feuerwehr zur Diamant- und Edelsteinbörse in Idar rief. Das könnte aber auch ganz anders aussehen: Bekanntlich hatten Mieter des Hochhauses Post von der Stadtverwaltung erhalten. Vor dem Hintergrund erheblicher Brandschutzmängel wurden sie aufgefordert, bis zum 14.







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