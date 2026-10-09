Erhebliche Brandschutzmängel rücken die Diamant- und Edelsteinbörse in Idar aktuell in den Fokus. Das hat Folgen für die Meter und wirft Fragen auf. Wer prüft, und ist alles sicher in der Stadt?
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Am Freitag, 9. Oktober, war es zum Glück nur ein Fehlalarm, der die Feuerwehr zur Diamant- und Edelsteinbörse in Idar rief. Das könnte aber auch ganz anders aussehen: Bekanntlich hatten Mieter des Hochhauses Post von der Stadtverwaltung erhalten. Vor dem Hintergrund erheblicher Brandschutzmängel wurden sie aufgefordert, bis zum 14.