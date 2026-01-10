Einsatz in Baumholder Feuerwehr rückt wegen herabstürzender Ziegel aus Christian Schulz 10.01.2026, 14:00 Uhr

i Herabstürzende Dachziegel in der Ausweilerstraße beschäftigten am Freitag die Feuerwehr. Christian Schulz. Hosser

Starke Windböen hatten die Bauteile auf dem Dach ins Wackeln gebracht. Der Gebäudekomplex beherbergte früher die Bundesvermögensverwaltung. Die Einsatzkräfte sorgten rasch für Sicherheit.

Dachziegel sind am Freitagnachmittag in der Ausweilerstraße vom Dach eines Gebäudekomplexes gestürzt, der früher die Bundesvermögensverwaltung beherbergte. Kurz nach 15 Uhr meldete sich ein Bekannter bei Verbandsgemeindewehrleiter Marco Braun und berichtete von herabfallenden Ziegeln an dem leer stehenden Objekt.







