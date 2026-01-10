Feuerwehr rückt wegen herabstürzender Ziegel aus

Starke Windböen hatten die Bauteile auf dem Dach ins Wackeln gebracht. Der Gebäudekomplex beherbergte früher die Bundesvermögensverwaltung. Die Einsatzkräfte sorgten rasch für Sicherheit.
Lesezeit 1 Minute
Dachziegel sind am Freitagnachmittag in der Ausweilerstraße vom Dach eines Gebäudekomplexes gestürzt, der früher die Bundesvermögensverwaltung beherbergte. Kurz nach 15 Uhr meldete sich ein Bekannter bei Verbandsgemeindewehrleiter Marco Braun und berichtete von herabfallenden Ziegeln an dem leer stehenden Objekt.