Einsatz in Baumholder
Feuerwehr rückt wegen herabstürzender Ziegel aus
Herabstürzende Dachziegel in der Ausweilerstraße beschäftigten am Freitag die Feuerwehr.
Christian Schulz. Hosser

Starke Windböen hatten die Bauteile auf dem Dach ins Wackeln gebracht. Der Gebäudekomplex beherbergte früher die Bundesvermögensverwaltung. Die Einsatzkräfte sorgten rasch für Sicherheit.

Lesezeit 1 Minute
Dachziegel sind am Freitagnachmittag in der Ausweilerstraße vom Dach eines Gebäudekomplexes gestürzt, der früher die Bundesvermögensverwaltung beherbergte. Kurz nach 15 Uhr meldete sich ein Bekannter bei Verbandsgemeindewehrleiter Marco Braun und berichtete von herabfallenden Ziegeln an dem leer stehenden Objekt.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungBlaulicht