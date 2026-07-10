Kleintransporter brannt Feuerwehr rettet Lkw-Fahrer vor Flammen auf A62 10.07.2026, 12:31 Uhr

i Ein Kleintransporter stand in der Nacht auf Freitag auf der A62 in Vollbrand. Christian Schulz. Hosser

Nächtlicher Brand auf dem Rastplatz Karlswald an der A 62: Ein Kleintransporter steht lichterloh, unmittelbar daneben geparkte Sattelzüge sind bedroht. Die Feuerwehren kämpften mehrere Stunden gegen die Flammen.

In der Nacht zum Freitag sind die Feuerwehren aus Hoppstädten und Birkenfeld zum Parkplatz Karlswald an der A 62 alarmiert worden. Mehrere Notrufe hatten einen Kleintransporter gemeldet, der bereits in Vollbrand stand.Besonders brisant war die Situation, weil unmittelbar hinter dem brennenden Fahrzeug ein Sattelschlepper geparkt hatte, dessen Fahrer darin schlief.







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