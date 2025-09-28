Erster landesweiter Übungstag
Feuerwehr probt Höhlenrettung im Fischbacher Bergwerk
Behutsam tragen die Einsatzkräfte die "Verletzen" durch das unwegsame Gelände im Kupferbergwerk in Fischbach.
Ein verschütteter Stollen, 16 Vermisste und einige Schwerverletzte, so lautete die Einsatzbeschreibung in Fischbach. Feuerwehren und Hilfsorganisationen aus dem ganzen Landkreis Birkenfeld nahmen an der Übung teil.

Hilfeschreie hallen durch den Stollen des Bergwerks. Das Licht eines Handys flackert weit entfernt in der Dunkelheit, mehr ist nicht zu sehen. Die Feuerwehrkräfte kämpfen sich Abschnitt für Abschnitt vor, beleuchten jeden der Teilbereiche mit der mitgebrachten Technik.

