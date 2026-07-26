Vom Tag der offenen Tür zu einem Brand: Die Feuerwache 3 wurde vom Alarm bei ihrer Veranstaltung unterbrochen. Zuerst sollte sogar ein Wohnungsbrand mit Personenrettung anstehen. Der erwies sich jedoch als Vegetationsbrand.
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Was als geselliger Tag der offenen Tür auf der Feuerwache 3 begann, wurde am Sonntagnachmittag abrupt von einem Realeinsatz unterbrochen. Um 13.39 Uhr ertönten die Piepser der Einsatzkräfte. Alarmiert wurden zunächst die Feuerwachen 3 und 4 zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in der Straße "Bein" in Weierbach.