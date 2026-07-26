Kein Gebäude betroffen Feuerwehr löscht Vegetationsbrand in Idar-Oberstein Christian Schulz 26.07.2026, 14:59 Uhr

i Rund 200 Quadratmeter brannten in der Straße "Bein" in Weierbach. Hosser. HOSSER

Vom Tag der offenen Tür zu einem Brand: Die Feuerwache 3 wurde vom Alarm bei ihrer Veranstaltung unterbrochen. Zuerst sollte sogar ein Wohnungsbrand mit Personenrettung anstehen. Der erwies sich jedoch als Vegetationsbrand.

Was als geselliger Tag der offenen Tür auf der Feuerwache 3 begann, wurde am Sonntagnachmittag abrupt von einem Realeinsatz unterbrochen. Um 13.39 Uhr ertönten die Piepser der Einsatzkräfte. Alarmiert wurden zunächst die Feuerwachen 3 und 4 zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in der Straße "Bein" in Weierbach.







Artikel teilen

Artikel teilen