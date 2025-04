Gemeldet worden war ein Feuer in einem Gartenhaus, vor Ort stellte die Feuerwehr jedoch fest, dass ein Baum direkt daneben in Brand geraten war.

Ein Feueralarm sorgte am Freitagnachmittag für Aufregung in Breitenthal. Gegen 15 Uhr wurden die Feuerwehren, der Rettungsdienst und die Polizei in den Hohlweg gerufen. Gemeldet war ein Brand an einem Gartenhaus. Bei Ankunft der Einsatzkräfte stellte sich jedoch heraus, dass nicht das Gartenhaus selbst, sondern ein Baum in unmittelbarer Nähe in Brand geraten war. Unter der Leitung von Einsatzführer Niko Zillig konnten die Flammen rasch gelöscht werden. Dank des schnellen Eingreifens der Wehr blieb das Gartenhaus unbeschädigt, und es entstand kein größerer Sachschaden. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Breitenthal, Wickenroth und Niederhosenbach mit insgesamt 15 Kräften. Der betroffene Bereich wurde zügig abgesichert und anschließend kontrolliert, um ein erneutes Aufflammen auszuschließen.