Großbrand Reichenbach
Feuerwehr im Einsatz: Viele wollen Getränke spenden 
Der Brand in Reichenbach fordert die Blaulichtfamilie extrem. Vorgeschlagen wird, ein Helferfest zu veranstalten, auch Getränkes
Der Brand in Reichenbach fordert die Blaulichtfamilie extrem. Vorgeschlagen wird, ein Helferfest zu veranstalten, auch Getränkespenden sollen der Wehr übergeben werden.
Hosser

Landrat Miroslaw Kowalski spricht seinen Dank allen Einsatz- und Unterstützungskräften aus, die dazu beigetragen haben, den Wald- und Flächenbrand unter schwierigen Bedingungen unter Kontrolle zu bringen. Andere spenden Getränke. 

Lesezeit 1 Minute
Der große Flächen- und Waldbrand bei Reichenbach nahe Baumholder ist seit heute Morgen laut Feuerwehr weitgehend unter Kontrolle. Dennoch laufen die Löscharbeiten weiter. Derzeit arbeiten nach Informationen unserer Zeitung mehr als 160 Feuerwehrleute daran, Glutnester des Brands zu löschen.
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