Jahreshauptversammlung Feuerwehr Hoppstädten-Weiersbach rückte 54 Mal aus

i Die Führungen der Feuerwehr und der Verwaltung stellten sich mit den beförderten Feuerwehrkräften zum Gruppenfoto. Jannik Fuchs/FFW Hoppstädten-Weiersbach

Besonders stolz ist die Feuerwehr auf ihre Jugendarbeit, die auch VG-Wehrleiter Lars Benzel lobte. Für 2026 steht jedoch auch einiges an von neuen Geräten über Schulungen bis hin zum Gerätehaus.

Zahlreiche Gäste aus Politik, Verwaltung und den umliegenden Feuerwehren konnte Wehrführer Eric Kessler zur Jahresdienstversammlung der Feuerwehr Hoppstädten-Weiersbach begrüßen. Es gab viel Positives zu berichten, aber trotzdem verlor er nicht die anstehenden Probleme und Mängel aus dem Auge.







