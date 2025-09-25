Tag der offenen Tür Feuerwehr Hoppstädten-Weiersbach präsentiert sich Franz Cronenbrock 25.09.2025, 06:00 Uhr

i "Drittes Rohr, Wasser marsch", hieß es bei der Schauübung der Feuerwehr-Minis der Freiwilligen Feuerwehr Hoppstädten-Weiersbach. Franz Cronenbrock

Die Nachwuchsfeuerwehrkräfte zeigten ihr Können bei Übungen, eine lokale Band sowie der Musikverein der Gemeinde sorgten für Unterhaltung – ein gelungener Tag für die Feuerwehr Hoppstädten-Weiersbach.

Der Tag der offenen Tür bei der Freiwilligen Feuerwehr Hoppstädten-Weiersbach bot nicht nur Feuerwehrbegeisterten einiges. Der Tag begann mit der Jahresabschlussübung der Jugendfeuerwehren aus der Verbandsgemeinde Birkenfeld. An vier Stationen zeigten die etwa 50 jugendlichen Brandschützer, was sie bei der Jugendfeuerwehr gelernt haben.







