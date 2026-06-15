Zu wenige Aktive Feuerwehr Buhlenberg soll aufgelöst werden Christian Schulz 15.06.2026, 13:00 Uhr

i VG-Wehrleiter Lars Benzel vor dem Gerätehaus in Buhlenberg. Er bedauert die Entwicklung ebenso wie Ortsbürgermeister Gunter Kronenberger. Das Feuerwehrfahrzeug der Buhlenberger ist bereits nach Nohen verlegt worden. Hosser

Es bleibt nur die Hoffnung auf einen Neuanfang, irgendwann. Aber ab Juli wird Buhlenberg keine eigene Ortsfeuerwehr mehr haben. Warum ist das so und wie soll der Brandschutz trotzdem gewährleistet werden?

In der nächsten Sitzung des Verbandsgemeinderates am 17. Juni wird über einen Antrag zur Auflösung der Ortsfeuerwehr Buhlenberg entschieden. Grund für diesen Schritt ist die dauerhaft zu geringe Personalstärke. Allen Beteiligten aus Rat, Verwaltung und Feuerwehr fiel diese Entscheidung nicht leicht.







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