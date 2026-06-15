Es bleibt nur die Hoffnung auf einen Neuanfang, irgendwann. Aber ab Juli wird Buhlenberg keine eigene Ortsfeuerwehr mehr haben. Warum ist das so und wie soll der Brandschutz trotzdem gewährleistet werden?
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In der nächsten Sitzung des Verbandsgemeinderates am 17. Juni wird über einen Antrag zur Auflösung der Ortsfeuerwehr Buhlenberg entschieden. Grund für diesen Schritt ist die dauerhaft zu geringe Personalstärke. Allen Beteiligten aus Rat, Verwaltung und Feuerwehr fiel diese Entscheidung nicht leicht.