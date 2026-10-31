Minimum als Kompromiss Feuerwache Brücken statt Feuerwache Trauntal? Niels Heudtlaß 31.10.2026, 09:00 Uhr

i Das Feuerwehrgerätehaus in Brücken ist stark sanierungsbedürftig - das steht außer Frage. Doch in welchem Umfang soll ein Neubau realisiert werden? Niels Heudtlaß

Heiß diskutiert, verschoben, Planungskosten gestrichen – die Planung für den Neubau Feuerwache Trauntal hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Nun stellt VG-Bürgermeister König eine Minimalversion vor. Hat die Feuerwache Trauntal noch eine Chance?

Das Feuerwehrgerätehaus in Brücken ist massiv sanierungsbedürftig – die Heizung ist veraltet, fällt manchmal aus, die Toilettenanlage ist ebenfalls veraltet. Feuchtigkeit in den Wänden lässt an einigen Stellen den Putz von der Wand bröckeln, den Feuerwehrleuten fehlt es an Lagerraum für Ausrüstung und Material.







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