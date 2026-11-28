Brandalarm in Idar-Oberstein Feuertonne in Wohnung löst Feuerwehreinsatz aus Christian Schulz 28.11.2026, 19:32 Uhr

i Die Benutzung einer Feuertonne in einer Wohnung rief am Freitagabend die Feuerwache 1 auf den Plan. Der Einsatz ging glücklicherweise glimpflich für alle Beteiligten aus. Hosser

Großeinsatz in Idar-Oberstein: Kurz vor 23 Uhr rief ein Wohnungsbrand Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt auf den Plan. Warum Feuer in der Wohnung entfacht wurde und wie gefährlich das war, berichten die Einsatzkräfte.

Am Freitagabend, 27. November, kurz vor 23 Uhr wurde die Feuerwache 1 in die Obersteiner Hauptstraße alarmiert. Die Meldung der Leitstelle war dramatisch: Zimmerbrand mit Menschenrettung. Vor Ort brannte es tatsächlich. Allerdings brannte kein Zimmer, sondern ein Bewohner hatte in seiner Wohnung Feuer in einer Feuertonne gemacht.







Artikel teilen

Artikel teilen