Großeinsatz in Idar-Oberstein: Kurz vor 23 Uhr rief ein Wohnungsbrand Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt auf den Plan. Warum Feuer in der Wohnung entfacht wurde und wie gefährlich das war, berichten die Einsatzkräfte.
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Am Freitagabend, 27. November, kurz vor 23 Uhr wurde die Feuerwache 1 in die Obersteiner Hauptstraße alarmiert. Die Meldung der Leitstelle war dramatisch: Zimmerbrand mit Menschenrettung. Vor Ort brannte es tatsächlich. Allerdings brannte kein Zimmer, sondern ein Bewohner hatte in seiner Wohnung Feuer in einer Feuertonne gemacht.