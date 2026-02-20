Festnahme wegen Brandstiftung: Feuer wurde vorsätzlich gelegt
Ein Bewohner steht unter dringendem Tatverdacht: In Idar-Oberstein wurde ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus vorsätzlich gelegt. Die Schäden gehen in die Hunderttausende.
Wie die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach und die Kriminalinspektion Idar-Oberstein in einer gemeinsamen Pressemitteilung erklären, ist es nach einem Feuer in Idar-Oberstein zu einer Festnahme wegen Brandstiftung gekommen: Nach dem Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Idar-Obersteiner Hauptstraße am Sonntagabend, 15.