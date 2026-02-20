Festnahme wegen Brandstiftung Feuer wurde vorsätzlich gelegt 20.02.2026, 12:45 Uhr

i Bei einem Brand am Fastnachtssonntag in der Hauptstraße hatte starker Schneefall die Einsatzkräfte behindert. Nun stellt sich heraus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Hosser

Ein Bewohner steht unter dringendem Tatverdacht: In Idar-Oberstein wurde ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus vorsätzlich gelegt. Die Schäden gehen in die Hunderttausende.

Wie die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach und die Kriminalinspektion Idar-Oberstein in einer gemeinsamen Pressemitteilung erklären, ist es nach einem Feuer in Idar-Oberstein zu einer Festnahme wegen Brandstiftung gekommen: Nach dem Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Idar-Obersteiner Hauptstraße am Sonntagabend, 15.







