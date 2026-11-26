Orange Days in Idar-Oberstein „Feuer und Flamme“ für Frauenrechte und gegen Gewalt Vera Müller 26.11.2026, 07:27 Uhr

i Für Frauenrechte und ein gewaltfreies Miteinander: Die „Orange Days“ starteten in Idar-Oberstein mit einer gelungenen Kundgebung. Karla Quint

Die Orange Days beginnen traditionell am 25. November, dem Internationalen Tag zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen, und enden am 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte. In Idar-Oberstein startete die Aktionsreihe mit einer gelungenen Kundgebung.

Jeden zweiten Tag wird in Deutschland eine Frau getötet, weil sie eine Frau ist. Viel mehr Frauen sind täglich von geschlechtsspezifischer und sexualisierter Gewalt betroffen. Hinzu kommt Gewalt gegen queere Personen. Am 25. November wurde international gegen geschlechtsspezifische Gewalt protestiert.







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