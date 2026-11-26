Die Orange Days beginnen traditionell am 25. November, dem Internationalen Tag zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen, und enden am 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte. In Idar-Oberstein startete die Aktionsreihe mit einer gelungenen Kundgebung.
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Jeden zweiten Tag wird in Deutschland eine Frau getötet, weil sie eine Frau ist. Viel mehr Frauen sind täglich von geschlechtsspezifischer und sexualisierter Gewalt betroffen. Hinzu kommt Gewalt gegen queere Personen. Am 25. November wurde international gegen geschlechtsspezifische Gewalt protestiert.