35 Kräfte im Einsatz Feuer in leer stehendem Gebäude in Baumholder Fotostudio Hosser 05.04.2026, 10:51 Uhr

i In einem leer stehenden Gebäude in Baumholder ist ein Feuer ausgebrochen. Fotostudio Hosser. Hosser

Eine schnelle Alarmierung verhinderte, dass sich das Feuer weiter ausbreiten konnte. Offenbar waren eine Matratze und ein Lattenrost in Brand geraten. Es war nicht das erste Mal, dass die Einsatzkräfte dort einschreiten mussten.

Am Karfreitag, um 20 Uhr, wurde die Feuerwehr Baumholder zu einem Wohnungsbrand in die Aulenbacher Straße alarmiert. Eine Passantin hatte eine Rauchentwicklung aus einem leer stehenden Gebäude bemerkt und die nahe gelegene Rettungswache informiert, diese alarmierte dann die Leitstelle.







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