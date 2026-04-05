35 Kräfte im Einsatz
Feuer in leer stehendem Gebäude in Baumholder
In einem leer stehenden Gebäude in Baumholder ist ein Feuer ausgebrochen.
In einem leer stehenden Gebäude in Baumholder ist ein Feuer ausgebrochen.
Fotostudio Hosser. Hosser

Eine schnelle Alarmierung verhinderte, dass sich das Feuer weiter ausbreiten konnte. Offenbar waren eine Matratze und ein Lattenrost in Brand geraten. Es war nicht das erste Mal, dass die Einsatzkräfte dort einschreiten mussten.

Lesezeit 1 Minute
Am Karfreitag, um 20 Uhr, wurde die Feuerwehr Baumholder zu einem Wohnungsbrand in die Aulenbacher Straße alarmiert. Eine Passantin hatte eine Rauchentwicklung aus einem leer stehenden Gebäude bemerkt und die nahe gelegene Rettungswache informiert, diese alarmierte dann die Leitstelle.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren